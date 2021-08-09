Переболевшие Covid-19 нижегородцы стали чаще страдать от сахарного диабета

По словам заведующего кафедрой эндокринологии и внутренних болезней Приволжского медицинского университета Леонида Стронгина, Covid-19 может спровоцировать появление сахарного диабета, но чаще всего после перенесенного коронавируса прогрессирует уже существующий диабет.

Кроме того, он добавил, что сама по себе коронавирусная инфекция не причина развития сахарного диабета, но она может активизироваться на фоне вирусного заболевания и интоксикации.

«Специфический способ воздействия коронавируса известен, но большинство больных, которые к нам поступают, имеют диабет II или I типа, известного ранее. В данном случае Covid-19 действует как любое инфекционное заболевание, и диабет на его течение тоже действует и ухудшает его течение», — добавил Леонид Стронгин.

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Фото: pexels