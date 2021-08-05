Платная вакцинация от COVID-19 станет доступна в нижегородских частных клиниках

Первое время такая услуга будет предоставляться для иностранцев, находящихся на территории региона. Они не могут пройти вакцинацию бесплатно из-за отсутствия полиса ОМС. Затем сделать платную прививку от коронавируса смогут все желающие нижегородцы.

Наталья Садыкова уточнила, что привиться можно будет только отечественными вакцинами. Первой из них станет «Спутник.Лайт», которая сейчас находится и в государственных медучреждениях.

Стоимость платной вакцинации в Нижегородской области пока не известна, так как партии вакцины еще не были доставлены. В Москве такая услуга в среднем стоит от 2 тысяч рублей.

Наталья Садыкова также напомнила, что дефицита препаратов в регионе нет, следовательно все желающие нижегородцы могут пройти иммунизацию бесплатно.

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Фото: pexels