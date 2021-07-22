Мелик-Гусейнов опроверг заражение коронавирусом 19,5 тысяч привитых нижегородцев

По его данным, из общего числа привитых коронавирусом заразилось не более 3%. Однако точного количества заболевших после вакцинации нижегородцев названо не было.

Кроме того, министр заявил, что ни одного летального случая от вакцинации в регионе зафиксировано не было. Он опроверг недавно появившуюся новость о жителе Сарова, который скончался от вакцинации, сообщив, что здесь нет никакой связи.

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Фото: pexels