Мелик-Гусейнов опроверг заражение коронавирусом 19,5 тысяч привитых нижегородцев

Министр здравоохранения Нижегородской области назвал ложной информацию о том, что в регионе после прививки от COVID-19 заболели 19,5 тысяч жителей. Об этом он рассказал на заседании комитета по соцвопросам регионального Заксобрания 21 июля.
По его данным, из общего числа привитых коронавирусом заразилось не более 3%. Однако точного количества заболевших после вакцинации нижегородцев названо не было.
Кроме того, министр заявил, что ни одного летального случая от вакцинации в регионе зафиксировано не было. Он опроверг недавно появившуюся новость о жителе Сарова, который скончался от вакцинации, сообщив, что здесь нет никакой связи.
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Фото: pexels
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