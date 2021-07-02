Сотрудница арзамасского роддома погибла из-за отсутствия сыворотки от ботулизма

Сотруднице роддома стало плохо на рабочем месте. Ее мучала тошнота, высокая температура и размытое зрение. Коллеги дважды пытались вызвать ей скорую, но им было отказано, так как «потенциальная пациентка работает и находится в медучреждении». Спустя два часа пациентка была доставлена в больницу, где ей изначально поставили неверный диагноз -- аллергическая реакция.

Позднее выяснилось, что у женщины ботулизм – серьезное отравление, вызванное токсинами, поражающими нервную систему. Во всем городе не оказалось сыворотки от данного заболевания. Пациентка скончалась в больнице, не дождавшись помощи.

Заместитель губернатора, глава министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов выразил глубокие соболезнования семье погибшей и пообещал разобраться в причинах происшествия. Он также попросил «воздержаться от оценочных суждений и обвинений кого-либо из арзамасских медиков до завершения проверки».