В Нижнем Новгороде создают спрей от COVID-19

Прививка разработана для введения интраназальным способом, то есть будет представлять из себя спрей для носа, компоненты лекарства при этом, будут проникать в организм через слизистые. Это сделает процедуру вакцинации более комфортной и безболезненной.

В основе новой вакцины - молекулярная платформа на вирусоподобных частицах. Строение препарата содержит в себе компоненты двух разных вирусов - ново- и короновируса, что поможет победить сразу два заболевания. Это делает вакцину уникальной не только благодаря сложному и действенному составу, но и форме введения в организм человека.



По последним данным в Нижегородской области было выявлено более 124 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом число нижегородцев, которые прошли вакцинацию, уже перевалило за 116 000. Однако Нижний Новгород продолжает удерживать четвертое место по заболеваемости и ежедневному росту заболевших, уступая место столицам - Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.