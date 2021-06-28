Минздрав Нижнего Новгорода ищет волонтеров

Министр здравоохранения Нижегородской области Мелик Гусейнов в своих соцсетях сообщил о наборе волонтеров, которые могут помочь с транспортировкой медиков, оказывать помощь в колл-центрах, а также стать кураторами участков вакцинации.



Желающие принять участие в борьбе с эпидемией и поддержать Минздрав могут обратиться в центр координации волонтеров Победы и волонтеров-медиков по телефону: +7(915)942-43-54, а так же по СМС по телефонам +7(906) 366-64-96 и +7(930) 720-07-30.



