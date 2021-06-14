Нижегородский минздрав спрогнозировал пик пандемии Covid-19 в регионе

По словам министра здравоохранения Давид Мелик-Гусейнова, заболеваемость коронавирусом будет расти в течение трех ближайших недель. Затем регион выйдет на плато, а к августу заболеваемость пойдет на спад.

«Это пока прогноз. И мы будем его корректировать ежедневно исходя из новых данных», — отмечает министр.

Он также добавил, что сейчас подъем заболеваемости идет на высокой скорости.

«По наблюдениям за тем, что происходит в мире и по оценке того, как развивались пандемии в ХХ веке, можно прогнозировать, что подъем будет более интенсивным, чем год назад. Но пика второй волны можем не достигнуть», — отметил Давид Мелик-Гусейнов.

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Фото: pixabay