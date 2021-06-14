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Ученые из Нижнего Новгорода разрабатывают вакцину от Covid-19 для детей

Вакцину для профилактики детской коронавирусной инфекции создают в Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной. Об этом сообщил заведующий лабораторией иммунохимии Виктор Новиков на Telegram-канале Ni Mash.

 

«На сегодняшний день ученые уже создали прототипы вакцин против норовирусной, ротавирусной, ВИЧ-инфекции, а также прототип вакцины против коронавирусной инфекции, основанный на оригинальной молекулярной платформе мирового уровня», — говорится в сообщении.

Лабораторные испытания должны пройти до нового года, а в 2022-ом планируются уже клинические испытания. Только после этого препарат поступит на рынок.

 

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Фото: pexels

 

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