Ученые из Нижнего Новгорода разрабатывают вакцину от Covid-19 для детей

Вакцину для профилактики детской коронавирусной инфекции создают в Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной. Об этом сообщил заведующий лабораторией иммунохимии Виктор Новиков на Telegram-канале Ni Mash.
«На сегодняшний день ученые уже создали прототипы вакцин против норовирусной, ротавирусной, ВИЧ-инфекции, а также прототип вакцины против коронавирусной инфекции, основанный на оригинальной молекулярной платформе мирового уровня», — говорится в сообщении.
Лабораторные испытания должны пройти до нового года, а в 2022-ом планируются уже клинические испытания. Только после этого препарат поступит на рынок.
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Фото: pexels
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