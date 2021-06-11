Новый пункт вакцинации от Covid-19 открылся у канатной дороги

В Нижегородской области открылся еще один пункт вакцинации от коронавирусной инфекции — у канатной дороги с Борской стороны. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
В новом пункте вакцинацию проводят медицинские работники Борской центральной районной больницы на базе передвижного фельдшерско-акушерского пункта.
«С начала июня коечный фонд нашего Covid-госпиталя увеличился почти на 100 коек, мы фиксируем рост заболеваемости, в том числе и тяжелых форм коронавируса. Единственное, что нас может защитить, — это вакцинация», — отмечает главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов.
Пункт вакцинации на станции канатной дороги «Борская» работает по будням — с 8:00 до 14:00.
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Фото: gorzavod.ru
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