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Нижегородские нейрохирурги провели операцию по предотвращению инсульта

Нейрохирурги из клиники Приволжского исследовательского медицинского института выполнили сложнейшую операцию по восстановлению кровоснабжения мозга хирургическим путем. Об этом сообщает ректор ПИМУ Николай Карякин в Instagram.

 

Нейрохирурги провели серьезную операцию по восстановлению кровоснабжения мозга хирургическим путем. По словам ректора, это важный шаг в сторону победы над инсультами.

«Кровообращение мозга нередко нарушает атеросклеротическая бляшка, закрывая просвет внутренней сонной артерии. Исправить ситуацию можно, если проложить «дорогу» в обход забитого сосуда. Врачи создают микроанастомоз», — отмечает Николай Карякин.

«Операция высочайшей тонкости. Диаметр сосудов, с которыми работают врачи — около миллиметра. Все делается на специальном микроскопе, невооруженным глазом не увидеть даже нить и иглу. Результат того стоит. Восстанавливается кровоснабжение мозга. Предотвращаются дальнейшие инсульты, улучшается речь и движения. А это — повышение качества жизни», — добавил ректор.

По его словам, раньше лечение состояло только из приема лекарств, разжижающих кровь.

«+1 федеральная клиника на карте России, где выполняются такие операции», — поделился ректор ПИМУ.

 

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Фото: Instagram Николая Карякина

 

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