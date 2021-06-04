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  • Здоровье

«НН.Собака.ru» проведет публичный паблик-ток с ведущими специалистами в области медицины

9 июня в рамках первой в Нижнем Новгороде премии в области медицины, красоты и здорового образа жизни Health&Beauty пройдет public talk с экспертами медицинского сообщества. Гостей вечера ждет — эксклюзивные схемы сохранения красоты и здоровья, ответы на вопросы от профессоров и экспертов в области медицины.

 

Основные темы паблик-тока:

  • Уникальные схемы сохранения молодости от создателей «Квартета здоровья» и «Медицины 5П»;
  • Антиэйджинг: секреты женского доктора;
  • Биохакинг;
  • Пластическая хирургия;
  • Типы старения: как сохранить и продлить красоту и молодость;
  • Эндокринология;
  • Лишний вес и гормональный статус;
  • Тренды и тенденции современной эстетической медицины.

Приглашенные спикеры:

Светлана Калинченко — эндокринолог, сексолог, уролог и заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН.

Леонид Ворслов — кардиолог, доцент кафедры эндокринологии ФПК МР РУДН.

  • Тема спикеров: «Снижение мышечной массы, потеря силы и ожирение – маркеры старения. Диагностика и их лечение с позиции 5П».

Спикеры:

Карина Дельнова — пластический хирург медицинского центра «Академия VIP».

  • Тема спикера: «Как сохранить молодость? От косметологии до пластической хирургии».

Евгения Симонян — врач-гинеколог и репродуктолог.

  • Тема спикера: «Антиэйджинг: секреты женского доктора».

Инга Суздальцева — главный врач клиники инновационной косметологии «Садко».

  • Тема спикера: «Молекулы будущего. Фармацевтические инновации в косметологии ближайшего будущего».

Антонина Горская — врач-косметолог дерматовенеролог и генеральный директор клиники O’LIVE.

  • Тема спикера: «Типы старения: как сохранить и продлить красоту и молодость индивидуально каждому?».

Елена Кудашкина — anti-age терапевт, дерматолог-косметолог, главный врач и генеральный директор «PREVENTAmed».

  • Тема спикера: «Превентивная персонализированная медицина и биохакинг — Медицина будущего! Медицина 5 П Уже здесь и сейчас! Новые горизонты вашего активного долголетия».

 

9 июня

Время: 18:00 — 20:00

Место: Центр инноваций РОСТ Росбанка (улица Родионова, 192 к 2).

 

 

Регистрация на паблик-ток здесь.

Сейчас мир стремительно развивается: каждый может самостоятельно контролировать уровень гормонов. Как это сделать в домашних условиях, какие факторы влияют на гормоны и как их восстановить узнают гости мероприятия.

 

 

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