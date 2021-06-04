«НН.Собака.ru» проведет публичный паблик-ток с ведущими специалистами в области медицины

9 июня в рамках первой в Нижнем Новгороде премии в области медицины, красоты и здорового образа жизни Health&Beauty пройдет public talk с экспертами медицинского сообщества. Гостей вечера ждет — эксклюзивные схемы сохранения красоты и здоровья, ответы на вопросы от профессоров и экспертов в области медицины.