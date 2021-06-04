«НН.Собака.ru» проведет публичный паблик-ток с ведущими специалистами в области медицины

9 июня в рамках первой в Нижнем Новгороде премии в области медицины, красоты и здорового образа жизни Health&Beauty пройдет public talk с экспертами медицинского сообщества. Гостей вечера ждет — эксклюзивные схемы сохранения красоты и здоровья, ответы на вопросы от профессоров и экспертов в области медицины.
Основные темы паблик-тока:
- Уникальные схемы сохранения молодости от создателей «Квартета здоровья» и «Медицины 5П»;
- Антиэйджинг: секреты женского доктора;
- Биохакинг;
- Пластическая хирургия;
- Типы старения: как сохранить и продлить красоту и молодость;
- Эндокринология;
- Лишний вес и гормональный статус;
- Тренды и тенденции современной эстетической медицины.
Приглашенные спикеры:
Светлана Калинченко — эндокринолог, сексолог, уролог и заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН.
Леонид Ворслов — кардиолог, доцент кафедры эндокринологии ФПК МР РУДН.
- Тема спикеров: «Снижение мышечной массы, потеря силы и ожирение – маркеры старения. Диагностика и их лечение с позиции 5П».
Спикеры:
Карина Дельнова — пластический хирург медицинского центра «Академия VIP».
- Тема спикера: «Как сохранить молодость? От косметологии до пластической хирургии».
Евгения Симонян — врач-гинеколог и репродуктолог.
- Тема спикера: «Антиэйджинг: секреты женского доктора».
Инга Суздальцева — главный врач клиники инновационной косметологии «Садко».
- Тема спикера: «Молекулы будущего. Фармацевтические инновации в косметологии ближайшего будущего».
Антонина Горская — врач-косметолог дерматовенеролог и генеральный директор клиники O’LIVE.
- Тема спикера: «Типы старения: как сохранить и продлить красоту и молодость индивидуально каждому?».
Елена Кудашкина — anti-age терапевт, дерматолог-косметолог, главный врач и генеральный директор «PREVENTAmed».
- Тема спикера: «Превентивная персонализированная медицина и биохакинг — Медицина будущего! Медицина 5 П Уже здесь и сейчас! Новые горизонты вашего активного долголетия».
9 июня
Время: 18:00 — 20:00
Место: Центр инноваций РОСТ Росбанка (улица Родионова, 192 к 2).
Регистрация на паблик-ток здесь.
Сейчас мир стремительно развивается: каждый может самостоятельно контролировать уровень гормонов. Как это сделать в домашних условиях, какие факторы влияют на гормоны и как их восстановить узнают гости мероприятия.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.