В Нижегородской области сняли ряд коронавирусных ограничений

Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности». Изменения коснулись работы — спортивных клубов, мест общественного питания, бассейнов и саун.
«В прошлом году отрасли спорта и общественного питания понесли серьезные потери. В наших общих интересах — возвращение к их полноценной работе», — отметил губернатор.
С 29 апреля ресторанам и кафе разрешено сажать за один стол более четырех человек. Также, в фитнес-центрах максимальное число посетителей теперь рассчитывается, исходя из показателя четыре квадратных метра на человека. При плавании в бассейнах на каждого человека должно приходиться пять квадратных метров воды.
Кроме того, разрешается работа хаммамов и инфракрасных саун в спортивных учреждениях. В отдельно стоящих банях и саунах теперь можно пользоваться купелями и бассейнами.
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Фото: pexels
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