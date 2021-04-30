В Нижегородской области сняли ряд коронавирусных ограничений

«В прошлом году отрасли спорта и общественного питания понесли серьезные потери. В наших общих интересах — возвращение к их полноценной работе», — отметил губернатор.

С 29 апреля ресторанам и кафе разрешено сажать за один стол более четырех человек. Также, в фитнес-центрах максимальное число посетителей теперь рассчитывается, исходя из показателя четыре квадратных метра на человека. При плавании в бассейнах на каждого человека должно приходиться пять квадратных метров воды.

Кроме того, разрешается работа хаммамов и инфракрасных саун в спортивных учреждениях. В отдельно стоящих банях и саунах теперь можно пользоваться купелями и бассейнами.

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Фото: pexels