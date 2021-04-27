С 1 мая нижегородцам, прибывшим из-за рубежа, необходимо сдавать два теста на Covid–19

Новые правила вступят в силу с 1 мая 2021 года — прибывающим в страну придется дважды делать тест на Covid-19.

«В указе уже была закреплена необходимость в течение трех дней после прибытия из-за рубежа сдать анализ на коронавирус. Сейчас изменились требования Роспотребнадзора, и мы привели текст указа в соответствие с ними — зафиксировали необходимость проведения второго тестирования», — отметил Глеб Никитин.

Интервал между ПЦР-тестами должен составлять не менее суток. Результаты обоих исследований необходимо загрузить на портал «Госуслуг» через специальную форму.

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Фото: pexels