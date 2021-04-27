С 1 мая нижегородцам, прибывшим из-за рубежа, необходимо сдавать два теста на Covid–19

Жители Нижегородской области, прибывающие из-за рубежа, с 1 мая будут сдавать два теста на коронавирус. Соответствующие изменения в указ «О режиме повышенной готовности» внес губернатор Глеб Никитин.
Новые правила вступят в силу с 1 мая 2021 года — прибывающим в страну придется дважды делать тест на Covid-19.
«В указе уже была закреплена необходимость в течение трех дней после прибытия из-за рубежа сдать анализ на коронавирус. Сейчас изменились требования Роспотребнадзора, и мы привели текст указа в соответствие с ними — зафиксировали необходимость проведения второго тестирования», — отметил Глеб Никитин.
Интервал между ПЦР-тестами должен составлять не менее суток. Результаты обоих исследований необходимо загрузить на портал «Госуслуг» через специальную форму.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.