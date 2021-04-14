Нижегородский фармаколог рассказал о побочных эффектах при вакцинации от Covid-19

В медицинских учреждениях региона сейчас прививают двумя видами отечественной вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

По словам фармаколога, у некоторых нижегородцев после первой и второй прививки наблюдались побочные эффекты. К примеру, повышение температуры до 38, которую можно сбить «только парацетамолом», ломота в теле и мышечная слабость. Как отмечается, спустя 12 часов все проявления проходили — серьезных последствий зафиксировано не было.

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Фото: pexels