Третья волна Covid-19 в Нижегородской области возможна в конце апреля

По словам Давида Мелик-Гусейнова, из-за потепления люди будут чаще контактировать друг с другом — это может привести к распространению вируса.

Кроме того, он уточнил, что последние недели ежедневно госпитализируется 220-230 человек ежедневно.

«Буквально на протяжении последних пяти недель мы ровно идем — 220−230 человек в сутки. И для меня это каждый день дополнительный фактор настороженности. Этот тренд дальше должен пойти куда-то — либо вверх, либо вниз», — отмечает министр.

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Фото: pexels