В Нижегородской области откроют семь «центров риска»

В 2021 году в регионе создадут пять центров лечения хронической сердечной недостаточности, один липидный центр и один центр острого аортального синдрома.

Министр отметил, что в этом году в регионе планируется переоснащение двух региональных сосудистых центров. На новое медицинское оборудование направят почти 450 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

«В текущем году мы должны полностью закрыть потребность пациентов в высокотехнологичных операциях на сердце, а нижегородцы, перенесшие инсульты или высокотехнологичные операции, по возможности, будут обеспечены льготными лекарствами», — отметил министр здравоохранения.

Также, по словам Давида Мелик-Гусейнова, в этом году долю пациентов на диспансерном наблюдении планируют увеличить до 70%.





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Фото: pexels