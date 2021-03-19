В Нижегородскую область поступит новая партия вакцины от Covid–19

22 марта в Нижегородской области ожидается поставка новой партии вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Instagram.
Глеб Никитин сообщил, что 12 000 доз «Спутника V» поставят 22 марта — вакцину распределят по медицинским пунктам.
«Как только партии приходят, они сразу же распределяются по поликлиникам, и врачи приглашают по этому листу», — отметил губернатор.
В Нижегородской области работает 104 прививочных пункта и каждая поступившая доза вакцины расписана под конкретного человека, который записался на процедуру.
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Фото: pexels
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