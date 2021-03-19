В Нижегородскую область поступит новая партия вакцины от Covid–19

Глеб Никитин сообщил, что 12 000 доз «Спутника V» поставят 22 марта — вакцину распределят по медицинским пунктам.

«Как только партии приходят, они сразу же распределяются по поликлиникам, и врачи приглашают по этому листу», — отметил губернатор.

В Нижегородской области работает 104 прививочных пункта и каждая поступившая доза вакцины расписана под конкретного человека, который записался на процедуру.



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Фото: pexels