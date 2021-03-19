Названы самые частые осложнения у переболевших Covid–19 нижегородцев

По словам Ольги Сошиловой самые частые побочные явления — повышенная слабость, головная боль, учащенное сердцебиение и бессонница. Также встречается снижение умственной активности, перепады настроения, сильная утомляемость и одышка.

«Некоторые пациенты не могут сделать даже несколько шагов из-за усталости и затрудненности дыхания», — отмечает Ольга Сошилова.

Кроме того, руководитель регионального сосудистого центра Максим Вереш отметил, что у пациентов, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, находят тромбозы сосудов конечностей, легочной артерии, поражение центральной и периферической нервной системы, головного мозга.





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Фото: pexels