18+
  • Здоровье
  • Здоровье

Названы самые частые осложнения у переболевших Covid–19 нижегородцев

Многие жители Нижегородской области сталкиваются с осложнениями после заболевания Covid–19. Главный внештатный специалист по реабилитации министерства здравоохранения области Ольга Сошилова рассказала о самых распространенных из них.

 

По словам Ольги Сошиловой самые частые побочные явления — повышенная слабость, головная боль, учащенное сердцебиение и бессонница. Также встречается снижение умственной активности, перепады настроения, сильная утомляемость и одышка.

«Некоторые пациенты не могут сделать даже несколько шагов из-за усталости и затрудненности дыхания», — отмечает Ольга Сошилова.

Кроме того, руководитель регионального сосудистого центра Максим Вереш отметил, что у пациентов, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, находят тромбозы сосудов конечностей, легочной артерии, поражение центральной и периферической нервной системы, головного мозга.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты