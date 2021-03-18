В Нижнем Новгороде запустили программу реабилитации для переболевших Covid–19

Сейчас министерство совместно с профильными лечебными организациями уже запустило реализацию программы комплексной реабилитации. По словам министра здравоохранения, пройти ее смогут те, кому процедуры будут необходимы по медицинским показаниям.

«Опираемся на рекомендации Минздрава России и мировую практику. Во многом начинаем с нуля. Но, уверен, что эту дорогу осилит только идущий», — отметил Давид Мелик-Гусейнов.





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Фото: pexels