18+
  • Здоровье
  • Здоровье

В Нижнем Новгороде запустили программу реабилитации для переболевших Covid–19

Программа медицинской реабилитации для переболевших Covid-19 будет организована в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

 

Сейчас министерство совместно с профильными лечебными организациями уже запустило реализацию программы комплексной реабилитации. По словам министра здравоохранения, пройти ее смогут те, кому процедуры будут необходимы по медицинским показаниям.

«Опираемся на рекомендации Минздрава России и мировую практику. Во многом начинаем с нуля. Но, уверен, что эту дорогу осилит только идущий», — отметил Давид Мелик-Гусейнов.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты