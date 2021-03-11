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  • Здоровье

В Нижегородской области записаться на вакцинацию от Covid–19 можно только через портал «Госуслуг»

На сегодняшний день прививку от Covid–19 получили более 116 тысяч нижегородцев, из них около 59 тысяч — две аппликации вакцины. Теперь заявки на вакцинацию принимаются только через портал «Госуслуг». Об этом сообщает региональный Минздрав.

 

Все заявки, отправленные с других платформ ранее, будут обработаны. Повторно отправлять заявку на «Госуслугах» в таком случае не нужно.

Сейчас на территории области работают 104 вакцинальных пункта в 74 больницах. Подробный список можно увидеть на сайте Минздрава.


 

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Фото: pixabay

 

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