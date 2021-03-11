В Нижегородской области записаться на вакцинацию от Covid–19 можно только через портал «Госуслуг»

Все заявки, отправленные с других платформ ранее, будут обработаны. Повторно отправлять заявку на «Госуслугах» в таком случае не нужно.

Сейчас на территории области работают 104 вакцинальных пункта в 74 больницах. Подробный список можно увидеть на сайте Минздрава.





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Фото: pixabay