В Нижегородской области записаться на вакцинацию от Covid–19 можно только через портал «Госуслуг»

На сегодняшний день прививку от Covid–19 получили более 116 тысяч нижегородцев, из них около 59 тысяч — две аппликации вакцины. Теперь заявки на вакцинацию принимаются только через портал «Госуслуг». Об этом сообщает региональный Минздрав.
Все заявки, отправленные с других платформ ранее, будут обработаны. Повторно отправлять заявку на «Госуслугах» в таком случае не нужно.
Сейчас на территории области работают 104 вакцинальных пункта в 74 больницах. Подробный список можно увидеть на сайте Минздрава.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pixabay
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.