Назван процент свободных коек в ковид-госпиталях Нижегородской области

Еще 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в регионе 10 марта. Об этом сообщает региональный Минздрав.

В больницах Нижегородской области подготовлено 3804 койки для пациентов с пневмонией и подозрением на Covid–19 — более 17% из них на сегодняшний день свободны. Кислородом обеспечены около 2,5 тысяч коек, а 718 аппаратов искусственной вентиляции легких находятся в резерве.





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Фото: pexels