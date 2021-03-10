Назван процент свободных коек в ковид-госпиталях Нижегородской области

17% коечного фонда для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию свободно в больницах Нижегородской области. Общее число подтвержденных в регионе заражений Covid–19 достигло 100 397 случаев.
Еще 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в регионе 10 марта. Об этом сообщает региональный Минздрав.
В больницах Нижегородской области подготовлено 3804 койки для пациентов с пневмонией и подозрением на Covid–19 — более 17% из них на сегодняшний день свободны. Кислородом обеспечены около 2,5 тысяч коек, а 718 аппаратов искусственной вентиляции легких находятся в резерве.
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Фото: pexels
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