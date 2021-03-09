В Нижнем Новгороде количество заболевших Covid–19 превысило 100 тысяч человек

100 019 случаев заболевания Covid–19 зарегистрировано в Нижегородской области за весь период пандемии. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом «Covid-19» — 100 019. Около 3,3 тысячи человек лечится амбулаторно, более 2,5 тысяч человек госпитализировано.
Коечный фонд для пациентов с ОРВИ и пневмонией свободен на 18%, коэффициент распространения инфекции в регионе — 0,99.
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Фото: pexels
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