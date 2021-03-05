В Нижегородской области подсчитали коллективный иммунитет от Covid–19

Лаборатории региона делают анализы на антитела и передают эту информацию в Роспотребнадзор. Специалисты отслеживают, как распределяется коллективный иммунитет по различным возрастам группам.

«Если после перенесенной пневмонии порядка 60−70% имеют иммунитет, то после перенесенного ОРЗ — порядка 50% имеют иммунитет, среди здоровых лиц — порядка 15%. 26−27% — это суммарно по всем категориям», — отметила Наталья Кучеренко.

Кроме того, когда коллективный иммунитет достигнет 60%, случаи заболевания Covid–19 станут единичными — с вирусом можно будет легко справиться.





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Фото: pexels