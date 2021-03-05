В Нижегородской области не будут вводить Covid–паспорта

В прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы, министр сообщил, что на данный момент такой меры нет в планах. Сейчас нижегородцам, которые вакцинируются от Covid–19, выдают сертификаты.

«Это не Covid-паспорт, это просто памятка, что человек проходил вакцинацию в такие-то числа и некоторое напоминание, что можно, а что нельзя после иммунизации», — отметил Давид Мелик-Гусейнов.







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Фото: pexels