В Нижегородской области не будут вводить Covid–паспорта

Covid-паспорта не планируется вводить в Нижегородской области. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
В прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы, министр сообщил, что на данный момент такой меры нет в планах. Сейчас нижегородцам, которые вакцинируются от Covid–19, выдают сертификаты.
«Это не Covid-паспорт, это просто памятка, что человек проходил вакцинацию в такие-то числа и некоторое напоминание, что можно, а что нельзя после иммунизации», — отметил Давид Мелик-Гусейнов.
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Фото: pexels
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