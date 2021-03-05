Первый случай заболевания Covid–19 в Нижнем зарегистрировали год назад

Министр здравоохранения отметил, что первый звонок о заболевшем Covid–19 получил с 4 на 5 марта:

«Помню звонок с 4 на 5 марта. У нас, скорее всего, первая корона. Тесты взяли. Что с этим делать? — Везите в Новосибирск“. Всем понятно — вероятность коронавируса 99%. Принимаем решение об изоляции пациента. Это женщина. Очень просит о ней ничего не говорить публично. Принимаем решение срочно изучить опыт других стран. Смотрим прицельно на Китай и регион Ломбардия в Италии. Строим прогноз, как будет развиваться ситуация у нас области»

Давид Мелик–Гусейнов рассказал, что ставка делалась в первую очередь на подготовку персонала, а не на развертывание коек.

«В мае — пик. Потом снижение. В июне снова делаем прогноз. Все данные за вторую волну. Прогноз выхода на пик в ноябре-декабре. Все так и произошло. Масштаб сильнее, чем весной. Но мы уже многое знаем и умеем. На дворе март 2021 года. Год войны позади.Но уже надежда на победу очевидна», — отмечает министр.





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Фото: pixabay