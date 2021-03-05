В Нижегородской области введут электронные медицинские карты

В Нижегородской области разрабатывают единую информационную систему с электронными медицинскими картами. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
По словам министра здравоохранения, электронные карты — это необходимость для удобства пациентов и врачей.
«Чтобы не было разрыва между частной медициной и государственной. У нас будет единая медицинская карта. Наконец-то не будет этих «талмудов» бумаги, а все будет в одном месте в электронном виде. Я думаю, что в этом году у нас уже получится запустить», — рассказал Мелик-Гусейнов.
Информация из электронных медкарт будет доступна самому пациенту и его лечащему врачу.
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Фото: kotlovkamedia.ru
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