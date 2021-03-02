В Нижнем Новгороде открылась лаборатория за 17 миллионов рублей для тестов на COVID-19

В лаборатории установлены ламинарные шкафы и система самоочистки воздуха, которая позволила отказаться от сложных конструкций приточно-вытяжной вентиляции. Пока лаборатория обслуживает только городскую больницу № 12, детскую инфекционную больницу № 8 и поликлинику № 17 Московского района.

Главный врач больницы Иван Романов рассказал, что мощность лаборатории составляет 200-300 исследований в сутки. Результаты мазков выдаются сразу в день проведения исследования. Кроме того, лаборатория планирует выйти на показатель до 800 исследований ежедневно, а также расширить перечень обслуживаемых медучреждений.

На данный момент тестирование на Covid–19 в регионе проводит 21 лаборатория. Их сеть планируется расширять.



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Фото: pexels