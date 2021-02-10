Нижегородцы смогут пройти ВИЧ–тестирование на рабочем месте

Во втором квартале 2021 года работники организаций Нижнего Новгорода смогут добровольно пройти тестирование на ВИЧ. Результат сообщат в течение трех минут.
Сотрудники Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД проведут экспресс-тестирование и сообщат результат в течение трех минут.
«Для сохранения продолжительности и качества жизни ВИЧ-инфицированных, большое значение имеет раннее обнаружение заболевания. Именно поэтому так важно начать терапию как можно раньше», — добавила директор департамента по социальной политике Галина Гуренко.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 214-02-14.
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