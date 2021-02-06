Нижегородские аптеки смогут принимать электронные рецепты с июля 2021 года

Подобный сервис планирует запустить медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ). В настоящее время такая система успешно работает в Москве.

Сейчас прорабатываются вопросы, касающиеся создания такой системы и ее функционирования. Ожидается, что в регионе сервис запустят не раньше июля 2021 года.



Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels