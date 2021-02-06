Нижегородские аптеки смогут принимать электронные рецепты с июля 2021 года

В аптеках Нижнего Новгорода начнут принимать электронные рецепты. Жители региона, показав QR-код на своем смартфоне, смогут купить или получить необходимое лекарство. Информацию о выписанных и обслуженных рецептах пациент сможет получить в личном кабинете мобильного приложения.
Подобный сервис планирует запустить медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ). В настоящее время такая система успешно работает в Москве.
Сейчас прорабатываются вопросы, касающиеся создания такой системы и ее функционирования. Ожидается, что в регионе сервис запустят не раньше июля 2021 года.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.