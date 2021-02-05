Несмотря на противопоказания, нижегородцы с онкологией смогут вакцинироваться от Covid–19

Нижегородцы с онкологическими заболеваниями смогут получить вакцину против Covid–19, несмотря на противопоказания. Это стало возможно из-за новой инструкции к применению вакцины «Спутник V», в которой есть формулировка «с осторожностью». В региональном министерстве здравоохранения не сообщают есть ли среди нижегородцев с онкологией те, кто уже сделал прививку.
«Стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний», — сообщается в новой инструкции к «Спутнику V».
Доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины Приволжского исследовательского медицинского института Николай Соперкин обращает внимание на формулировку «с осторожностью».
«Сведений о массовой вакцинации таких лиц пока нет, но здесь все решается индивидуально. Пациенту разъясняются риски как не вакцинации, так и вакцинации. Врач взвешивает, где больше опасности — если вакцинироваться или если человек заболеет, имея аутоиммунное заболевание», — добавляет Николай Соперник.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pixabay
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.