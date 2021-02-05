Несмотря на противопоказания, нижегородцы с онкологией смогут вакцинироваться от Covid–19

«Стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний», — сообщается в новой инструкции к «Спутнику V».

Доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины Приволжского исследовательского медицинского института Николай Соперкин обращает внимание на формулировку «с осторожностью».

«Сведений о массовой вакцинации таких лиц пока нет, но здесь все решается индивидуально. Пациенту разъясняются риски как не вакцинации, так и вакцинации. Врач взвешивает, где больше опасности — если вакцинироваться или если человек заболеет, имея аутоиммунное заболевание», — добавляет Николай Соперник.





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Фото: pixabay