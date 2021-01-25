В Нижнем Новгороде сокращают число коек для коронавирусных пациентов

По словам министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова в регионе идет плановое снижение коечного фонда.

«Сильные морозы и новогодние праздники, как и ожидалось, снизили заболеваемость. Но, как мы помним по прошлому году, пандемия докатилась до нас весной»,— сообщил министр здравоохранения в Instagram.

Сегодня, 25 января, из коронавирусной сети вывели 250 коек для пациентов с Covid–19.





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Фото: g-switch.org