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  • Здоровье

В Нижнем Новгороде сокращают число коек для коронавирусных пациентов

Нижегородская область вышла на устойчивое плато по заболеваемости Covid–19. На сегодняшний день коечный фонд для коронавирусных больных загружен на 67%.

 

По словам министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова в регионе идет плановое снижение коечного фонда.

«Сильные морозы и новогодние праздники, как и ожидалось, снизили заболеваемость. Но, как мы помним по прошлому году, пандемия докатилась до нас весной»,— сообщил министр здравоохранения в Instagram.

Сегодня, 25 января, из коронавирусной сети вывели 250 коек для пациентов с Covid–19.


 

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Фото: g-switch.org

 

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