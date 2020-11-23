Нижегородский Роспотребнадзор запустил горячую линию, посвященную эпидемии коронавируса. Сотрудники ведомства ответят на вопросы о тестировании пациентов и сроках готовности результатов на коронавирус.

Консультировать нижегородцев будут по будням с 9:00 до 18:00 и по выходным с 9:00 до 14:00 по телефонам: 8 (910) 100-14-66, 8 (963) 230-82-84. Кроме того, задать вопросы можно в официальном аккаунте Роспотребнадзора Нижегородской области в Instagram.



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Фото: pexels.