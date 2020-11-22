В Нижегородские больницы поступили бесплатные лекарства для больных Covid–19

Индивидуальный набор лекарств формируется по назначению врача, кроме того, каждому пациенту назначается индивидуальная дозировка, с учетом особенностей течения болезни и актуальных методических рекомендаций Минздрава России. Среди закупленных препаратов — «Коронавир», «Арбидол», «Азитромицин».

«Поликлиники и центральные районные больницы — уже получили более 30 тысяч упаковок. В кратчайшие сроки лекарства передадут тем, кто проходит лечение амбулаторно и нуждается в данных препаратах. В процессе будут участвовать врачи, средний медперсонал и волонтеры», — сообщил Глеб Никитин.

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Фото: pexels.