В Нижнем Новгороде пройдет серия онлайн–лекций от российских антропологов

Институт международных отношений и мировой истории ННГУ имени Лобачевского подготовил серию онлайн–лекций от российских антропологов. На онлайн–встречах расскажут о проблемах и достижениях этнологии и антропологии.
В ноября – декабре пройдет серия онлайн–лекций от ведущих антропологов России.
Расписание лекций:
20 ноября в 16:00
- лекция доцента НИУ ВШЭ Анны Кругловой — «Методы антрополога и фильм “Аватар”». Регистрация по ссылке.
23 ноября в 10:00
- лекция антрополога Сергея Алымова — «Чем занимаются историки антропологии?». Регистрация по ссылке.
26 ноября в 14:30
- лекция доцента НИУ ВШЭ Анны Кругловой — «Символическая антропология и теория ритуала». Регистрация по ссылке.
9 декабря в 14:30
- лекция антрополога Сергея Васильева — «10 основных проблем эволюции Homo sapiens». Регистрация по ссылке.
11 декабря в 16:00
- лекция главного научного сотрудника РАН Сергея Соколовского — «Цифровая антропология: области исследования, методы и профессиональные специализации». Регистрация по ссылке.
16 декабря в 14:30
- лекция главного научного сотрудника РАН Сергея Соколовского — «Мы – киборги? Киберантропология, техноантропология и современные междисциплинарные исследования». Регистрация по ссылке.
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Фото: pexels.
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