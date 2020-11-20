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В Нижнем Новгороде пройдет серия онлайн–лекций от российских антропологов

Институт международных отношений и мировой истории ННГУ имени Лобачевского подготовил серию онлайн–лекций от российских антропологов. На онлайн–встречах расскажут о проблемах и достижениях этнологии и антропологии.

 

В ноября – декабре пройдет серия онлайн–лекций от ведущих антропологов России. 

Расписание лекций:

20 ноября в 16:00

  • лекция доцента НИУ ВШЭ Анны Кругловой — «Методы антрополога и фильм “Аватар”». Регистрация по ссылке.

23 ноября в 10:00

  • лекция антрополога Сергея Алымова — «Чем занимаются историки антропологии?». Регистрация по ссылке.

26 ноября в 14:30

  • лекция доцента НИУ ВШЭ Анны Кругловой — «Символическая антропология и теория ритуала». Регистрация по ссылке.

9 декабря в 14:30

  • лекция антрополога Сергея Васильева — «10 основных проблем эволюции Homo sapiens». Регистрация по ссылке.

11 декабря в 16:00

  • лекция главного научного сотрудника РАН Сергея Соколовского — «Цифровая антропология: области исследования, методы и профессиональные специализации». Регистрация по ссылке.

16 декабря в 14:30

  • лекция главного научного сотрудника РАН Сергея Соколовского — «Мы – киборги? Киберантропология, техноантропология и современные междисциплинарные исследования». Регистрация по ссылке.

 

 

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Фото: pexels.

 

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