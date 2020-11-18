В Нижегородской области откроют еще 4 лаборатории для тестирования на Covid–19

На территории Нижегородской области планируется открыть еще 4 лаборатории для тестирования на коронавирус. Лаборатории появятся в Борской, Кстовской и Павловской ЦРБ, а также в городской клинической больнице №30.
Губернатор Нижегородской области сообщил, что на территории Нижегородской области планируется открыть еще 4 лаборатории для тестирования на Covid–19.
«На сегодняшний день в регионе работают 18 лабораторий, часть исследований выполняют две организации из других городов. Нагрузка колоссальная: к примеру, только за минувшие сутки было протестировано более 17 тысяч жителей. В связи с этим мы приняли решение об открытии дополнительных лабораторий», — рассказал Глеб Никитин.
На открытие лабораторий потратят 67 миллионов рублей: 41 миллион — из регионального бюджета, остальные — из благотворительных средств.
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