Биохакинг, суперфуды, БАДы, а еще лекция Алены Долецкой о счастье

Из обсуждаемого – детское здоровье, мозг и нейропластичность, выгорание и физиология стресса, профилактика и ранняя диагностика онкозаболеваний, репродуктивное здоровье мужчин и женщин, ЗОЖ-привычки поколения альфа и зумеров. На площадке также представят новейшие разработки и практики в сфере здоровья и красоты: БАДы и суперфуды, косметика и медоборудование.

Организаторы события – сооснователь и директор ЦИПРа Ольга Пивень, эксперт в области эстетической медицины Ксения Зайцева, а также журналист, контент-специалист, автор шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева. Программным директором «Ко‑Лаб» в этом году стал главный врач Диагностического клинического центра № 1 ДЗМ Алексей Безымянный.