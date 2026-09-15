Биохакинг, суперфуды, БАДы, а еще лекция Алены Долецкой о счастье

Третья конференция «КО‑ЛАБ» соберет топовых медиков и инфлюенсеров со всей страны.
Эксперты в области медицины, представители бизнеса и медиа объединились, чтобы поговорить о физическом и ментальном здоровье (все в рамках доказательной медицины!). Запланировано 13 сессий в формате дискуссий между инфлюенсерами (Тутта Ларсен, Алёна Долецкая, Натали Османн) и выдающимися российскими медиками. В числе последних – заслуженный врач РФ, специалист в области педиатрии и детской нефрологии Исмаил Османов, один из ведущих российских урологов, ученый, хирург, академик РАН Дмитрий Пушкарь, крупный российский специалист в области детской неврологии и медицинской реабилитации, заслуженный врач РФ Татьяна Батышева, врач‑онколог, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области ядерной медицины и тераностики Павел Румянцев.
Из обсуждаемого – детское здоровье, мозг и нейропластичность, выгорание и физиология стресса, профилактика и ранняя диагностика онкозаболеваний, репродуктивное здоровье мужчин и женщин, ЗОЖ-привычки поколения альфа и зумеров. На площадке также представят новейшие разработки и практики в сфере здоровья и красоты: БАДы и суперфуды, косметика и медоборудование.
Организаторы события – сооснователь и директор ЦИПРа Ольга Пивень, эксперт в области эстетической медицины Ксения Зайцева, а также журналист, контент-специалист, автор шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева. Программным директором «Ко‑Лаб» в этом году стал главный врач Диагностического клинического центра № 1 ДЗМ Алексей Безымянный.
Алексей Безымянный
главный врач Диагностического клинического центра № 1 ДЗМ
Медицинская программа «Ко‑Лаб 2026» охватывает ключевые аспекты жизни и здоровья, в том числе детского: от дефицитов витаминов и микроэлементов у детей до особенностей развития, о которых не знают многие родители, особенно молодые. Отдельное внимание мы уделим новой для конференции теме онконастороженности и профилактике онкологических заболеваний. Вместе с ведущими экспертами России рассмотрим актуальность наполнения чекапов, принципов осознанного питания и образа жизни, использование современных гаджетов и ИИ для контроля и коррекции показателей здоровья. Кроме того, мы подведем итоги научных исследований 2026 года по технологиям превентивной медицины и других подходов, направленных на сохранение здоровья.
Когда: 23 сентября с 9:30 до 20:00
Где: Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 7 (Центр событий РБК)
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