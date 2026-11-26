Все рисунки для изделий мастер разрабатывает сама: «Мне очень нравятся немного мрачные, хтонические сюжеты, но рисую их нечасто, чаще изображаю деревенские пейзажи или что-то сказочное». В коллекции студии находим тарелки с масленичными ряжеными, алконостом и стаей черных воронов. Еще есть подсвечники и шкатулки в виде пней, чашки с ручками-стебельками, лягушка-копилка и козьи маски.

Две самые популярные серии – тарелки с большими волками и маленькой красной шапочкой (коллекцию перевыпускали 4 раза!), а также сервиз с деревенскими пейзажами: «Серия напоминает мне о детстве в деревне у бабушки, где я проводила каждое лето – этот сюжет для меня очень близкий и теплый».

Еще Дарья любит рисовать животных, довольно большую часть коллекции составляют всевозможные скакуны. Мастерская сотрудничает с центром реабилитации лошадей «Кантри» и регулярно выпускает керамику с портретами его обитателей (например, местной суперзвезде пони Бубочки посвящена отдельная тарелка и подвес).