Дроп дня: рассматриваем коллекцию мерча к выставке Фернана Леже в Арсенале

Всего в ней 12 предметов: украшения на шею (колье, чокеры), браслеты, серьги и брелок‑обвес. В них отражен художественный язык великого французского модерниста: черный контур, чистый цвет и объем. Металл отвечает за индустриальность (частая тема в работах художника), акриловые шары – за размер и комфорт (Леже любил крупные формы, но в камне такой масштаб был бы слишком тяжелым).
В основе коллекции – конкретные работы Леже. Например, «Строители» (1951): образ рабочих, собранный из простых объемов, воплотился в подвеске в виде человека и серьгах с черным глянцевым шаром (диаметром 3 см!). Шпалера «Сан‑Паулу» по эскизу Леже (1924) определила цветовые сочетания всей коллекции.
Авторы идеи всех изделий – Маргарита Шахин и Марина Тихомирова из бренда «МаОми» (они же работали, например, над линейкой по экспозиции «Вокруг импрессионизма»).
арт‑директор бренда «МаОми»
У меня с творчеством Леже особая любовь. Помимо того, что зал с его работами в Галерее искусств Пушкинского музея – самый любимый, у меня есть графика супруги Фернана, Нади Леже. Это подарок Нади моему дедушке, они были знакомы. Доподлинно история этого подарка мне неизвестна, но, понимаете, она ведь совсем меняет дело и мое отношение к художнику.
У Леже крупные формы держатся на контрасте: большой объем рядом с маленьким, плотное рядом с пустым. Когда переносишь это на украшение, важно сохранить отношения между элементами. Например, поэтому в «Блюре» бусины идут от большого к малому, а в «Строителе» подвеска‑человечек намеренно небольшая по сравнению с размером бусин.
До 24 января в Арсенале можно увидеть более 30 работ культового художника. В своем влиянии на искусство его сравнивают с Пикассо, Матиссом и Малевичем. Леже занимался живописью, расписывал здания, создавал шпалеры, скульптуры, керамические рельефы, мозаику, витражи, работал с тканью. В экспозиции есть и работы, созданные посмертно по эскизам при участии его музы и соратницы Надежды Ходасевич‑Леже. Ее портрет («Чтение», 1949) – одна из самых узнаваемых работ художника.
Фото: Анастасия Волкова
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