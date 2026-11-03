Дроп дня: рассматриваем коллекцию мерча к выставке Фернана Леже в Арсенале

В основе коллекции – конкретные работы Леже. Например, «Строители» (1951): образ рабочих, собранный из простых объемов, воплотился в подвеске в виде человека и серьгах с черным глянцевым шаром (диаметром 3 см!). Шпалера «Сан‑Паулу» по эскизу Леже (1924) определила цветовые сочетания всей коллекции.

Авторы идеи всех изделий – Маргарита Шахин и Марина Тихомирова из бренда «МаОми» (они же работали, например, над линейкой по экспозиции «Вокруг импрессионизма»).