Мерч дня: фотоброши в эмали от Анны Талановой для Русского музея фотографии

Художница

В первой партии 9 фотокамер. Там есть и фотоаппарат с фокусировочными мехами, которым пользовались в 19 веке, и «Полароид», который помнят люди 1990-х, есть и условные фотокамеры – я решила их сделать разноцветными, чтобы создать настроение. Каждый из них милый, но, конечно, старинный фотоаппарат с мехами самый выразительный, а потому любимый. Думаю, он будет самым популярным. А потом он напоминание о великих нижегородских фотографах – Максиме Дмитриеве и Андрее Карелине, которые снимали именно на такие камеры.