Мерч дня: фотоброши в эмали от Анны Талановой для Русского музея фотографии

Художница, филолог, преподаватель, искусствовед, владелица мастерской «Общение и искусство» всегда мечтала создать эмали для музейного магазина. В сентябре она вместе с НГХМ выпустила коллекцию по мотивам «Купчихи, пьющей чай» Кустодиева и «Кружевницы» Тропинина: украшения с деталями из картин (почти все разобрали, но будет новая партия!).
Над мерчем для РМФ, по ее признанию, она думала долго. В итоге появилась серия брошей в виде миниатюрных фотокамер разных типов: от старинных до современных. Работа над каждым экземпляром проходила в несколько этапов: подготовка форм, выкладывание перегородок, нанесение и обжиг эмали в печи, финальные работы – каждый этап занимает от 1 до 4 дней.
Анна Таланова
Художница
В первой партии 9 фотокамер. Там есть и фотоаппарат с фокусировочными мехами, которым пользовались в 19 веке, и «Полароид», который помнят люди 1990-х, есть и условные фотокамеры – я решила их сделать разноцветными, чтобы создать настроение. Каждый из них милый, но, конечно, старинный фотоаппарат с мехами самый выразительный, а потому любимый. Думаю, он будет самым популярным. А потом он напоминание о великих нижегородских фотографах – Максиме Дмитриеве и Андрее Карелине, которые снимали именно на такие камеры.
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