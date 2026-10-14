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Дроп дня: одежда и аксессуары из шелка с принтами растений Артемовских лугов от нижегородского бренда «Репейник»

Мария Лутошкина и Ирина Шаповалова уже несколько лет работают в технике экопринт. Это когда для создания рисунка используют пигменты растений, которые под воздействием пара и времени впечатываются в ткань (тутовый шелк, шелковая саржа с выраженным рубчиком, дикий шелк и шелковый бархат).

Помимо рубашек, палантинов и футболок у бренда есть более сложные предметы: кимоно, платья, стеганые жилеты «Греюшка», брюки и сумки. Например, в пиджаках‑кимоно «Месье Пижон» соединяются несколько видов шелка, а еще они, как и жилеты, – двусторонние.

«АртЛуга» – первая крупная коллекция «Репейника». Она посвящена растительному разнообразию реликтовой волжской поймы с ее пышными папоротниками, ивами, дубами, черемухами и луговыми травами.

Ирина Шаповалова

Мы хотим оставаться именно нижегородской мастерской. Нам интересно углубляться в историю своей земли, а не просто собирать красивые растения из разных мест ради очередной коллекции. Если человек, узнав, что отпечаток на ткани оставила настоящая ива или трава Артемовских лугов, впервые заинтересуется, что это за место, – для нас это уже очень много. Люди, которые сохраняют и берегут эту территорию, – хранители Артемовских лугов. А себя мы стали называть носителями. Человек, который надевает такую вещь, тоже в каком‑то смысле становится носителем ее истории и смыслов.

Дикий шелк – целая группа материалов, которые получают от разных видов шелкопрядов, не только от тутового. В «Репейнике» особенно любят молочно‑белый эри – коконы для него собирают уже пустыми, после того как мотылек их покинул.

Мария Лутошкина

Материал для нас – не просто фон экопринта. Он такой же участник будущей вещи, как растение, рисунок и крой. Композицию продумываем довольно тщательно. И мы знаем, где хотелось бы получить более выразительный отпечаток, где оставить воздух, где сделать узор плотнее или спокойнее. Но полностью контролировать экопринт невозможно. Один и тот же лист может дать другую интенсивность, оттенок, неожиданно показать прожилки или оставить почти прозрачную тень. Само получение полотна с экопринтом занимает до двух недель.

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