Дроп дня: одежда и аксессуары из шелка с принтами растений Артемовских лугов от нижегородского бренда «Репейник»

Помимо рубашек, палантинов и футболок у бренда есть более сложные предметы: кимоно, платья, стеганые жилеты «Греюшка», брюки и сумки. Например, в пиджаках‑кимоно «Месье Пижон» соединяются несколько видов шелка, а еще они, как и жилеты, – двусторонние.

«АртЛуга» – первая крупная коллекция «Репейника». Она посвящена растительному разнообразию реликтовой волжской поймы с ее пышными папоротниками, ивами, дубами, черемухами и луговыми травами.