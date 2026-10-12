Ссылка дня: тг-канал о сокровищах барахолок «На картонке» Марии Гончаровой

В будущем году блогу исполняется 10 лет. Это своеобразный дневник покупок и экспедиций на блошиные рынки и в секонд-хенды. За 20 лет исследовательского стажа журналистка совершила ретро-шоп-туры в 59 городов 26 стран (в списке по алфавиту соседствуют Волгоград и Гонконг, Краснодар и Лиссабон, Милан и Махачкала). Автор камерного комьюнити публикует подробные отчеты, а единомышленники делятся собственными находками.
Каждая вылазка в комиссионку – это много эмоций: «незаурядные продавцы, сумасшедшие разговоры, энергия поиска и азарт». Лайфхак: за покупками нужно идти с утра пораньше, с открытым сердцем и горящим взором. Иногда душевного, пусть и невербального, общения достаточно, чтобы договориться (однажды Мария жестами торговалась с дедушкой-японцем на рынке в Киото, и оба долго хохотали).
Мария Гончарова
Автор проекта
Сейчас моя большая любовь и предмет для изучения – японские рынки с их гигантским разнообразием, прекрасным ценообразованием и невероятными находками. Ничего лучше в мире нет, на мой взгляд. Если говорить о России, то хорошие рынки в Ярославле, Ростове-на-Дону, Краснодаре, ну и, конечно, куда мы без знаменитой подмосковной «Левши» и петербургской «Уделки». В Нижнем, к сожалению, с блошиными рынками история достаточно плачевная: рынок, по большому счету, только один – возле «Салюта». Он разрастается, но качество и ассортимент оставляют желать лучшего. Я люблю копаться и искать, а такое возможно на трушных развалах – подобные еще остались возле Радиорынка и у Заречного рынка, но продавцов там постоянно гоняют, а на местах торговли планируется застройка. Мне при этом жалко и продавцов, и покупателей. Блошек у нас почти не осталось, а новостроек стало как-то тревожно много.
Мария любит все красивое и странное, вплоть до китча. Однажды в Самаре ее «зацепил» краб из пивных крышек, выкрашенный в алый цвет. За все время исследования винтажной роскоши через руки нашей собеседницы прошла «тонна» предметов.
Мария Гончарова
Автор проекта
Часто я находила вещи из детства, которые совсем стерлись из моей памяти, но эти находки смогли что-то расшевелить: так было, например, с книгой «Как я ловил человечков», по которой папа учил меня читать, или с пластиковыми оранжевыми счетами, которые я не видела 30 лет, но, только взглянув на них на прилавке у бабушки на рынке, сразу вспомнила каждую шероховатость этого пластикового чуда. Как-то я проходила в Риге мимо антикварного магазина и увидела достаточно большую скульптуру мальчика-афроамериканца в ярко-синей рубашке и красном пиджаке. Это был просто гипс, кустарно раскрашенный, но что-то в ней было – и я сделала то, что давно хотела или видела только в кино: зашла в магазин и сказала: «Заверните мне скульптуру с витрины, я ее беру!». Как я ее потом тащила в Нижний – это совсем другая история.
В 2018-м Мария получила ценную вещицу и от «НН.Собака.ru» – статуэтку нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди города» в номинации «Благотворительность». Она проводила аукционы, где продавались вещи с блошиных рынков, а на все деньги покупала с коллегами новые книжки для сельских библиотек.
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