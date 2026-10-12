Ссылка дня: тг-канал о сокровищах барахолок «На картонке» Марии Гончаровой

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Часто я находила вещи из детства, которые совсем стерлись из моей памяти, но эти находки смогли что-то расшевелить: так было, например, с книгой «Как я ловил человечков», по которой папа учил меня читать, или с пластиковыми оранжевыми счетами, которые я не видела 30 лет, но, только взглянув на них на прилавке у бабушки на рынке, сразу вспомнила каждую шероховатость этого пластикового чуда. Как-то я проходила в Риге мимо антикварного магазина и увидела достаточно большую скульптуру мальчика-афроамериканца в ярко-синей рубашке и красном пиджаке. Это был просто гипс, кустарно раскрашенный, но что-то в ней было – и я сделала то, что давно хотела или видела только в кино: зашла в магазин и сказала: «Заверните мне скульптуру с витрины, я ее беру!». Как я ее потом тащила в Нижний – это совсем другая история.