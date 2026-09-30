Мини, спорт-шик с пайетками и пальто в цветочек

Мини все еще на пике, а дальше всех зашел голубой блестящий комбинезон – линии бедра он почти не касается. С ним соперничает закрытое от макушки до пят розовое платье с поясом в виде короткой юбки-баллона. В коллекции много бельевых айтемов из полупрозрачных тканей и кружева. Бюстье по законам гранжа выглядывает из-под одежды, просвечивает и вообще носится как отдельный элемент – если очень хочется, можно даже поверх худи.

У спорт-шика своя партитура. Костюм для воркаута превращается в парадный наряд, а шорты обзаводятся романтичным кружевом. Красочные джерси и худи встречаются с кокетливыми юбками и каблуками, а боксерские трусы – с блузами. Анораки, бомберы и пальто в рюшах и цветах, их предлагается носить с шортами для бега и полупрозрачными велосипедками. На спортивные топы и леггинсы позволительно надеть бельевой корсет. В качестве аксессуаров – яркие короткие перчатки, сумки (снова в пайетках), барсетка и даже мешок для сменки в уменьшенном варианте.