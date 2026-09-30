Мини, спорт-шик с пайетками и пальто в цветочек

Рассматриваем выход бренда BITTE_RUHE (родом из Дзержинска!) на подиум Московской недели моды.
В новой коллекции создатель и дизайнер бренда Ксения Кудряшова (лауреат ТОП50 2026 «НН.Собака.ru»!) использовала сочетания свежего зеленого, розового, голубого, яркого красного и оранжевого (чувствуем присутствие Valentino и Tom Ford). В наличии трендовые пайетки-чешуйки, высокие воротники, глубокое декольте, платья с А-силуэтом, рюши, пышные юбки и рукава.
Мини все еще на пике, а дальше всех зашел голубой блестящий комбинезон – линии бедра он почти не касается. С ним соперничает закрытое от макушки до пят розовое платье с поясом в виде короткой юбки-баллона. В коллекции много бельевых айтемов из полупрозрачных тканей и кружева. Бюстье по законам гранжа выглядывает из-под одежды, просвечивает и вообще носится как отдельный элемент – если очень хочется, можно даже поверх худи.
У спорт-шика своя партитура. Костюм для воркаута превращается в парадный наряд, а шорты обзаводятся романтичным кружевом. Красочные джерси и худи встречаются с кокетливыми юбками и каблуками, а боксерские трусы – с блузами. Анораки, бомберы и пальто в рюшах и цветах, их предлагается носить с шортами для бега и полупрозрачными велосипедками. На спортивные топы и леггинсы позволительно надеть бельевой корсет. В качестве аксессуаров – яркие короткие перчатки, сумки (снова в пайетках), барсетка и даже мешок для сменки в уменьшенном варианте.
Ксения Кудряшова:
Дизайнер
В этом сезоне мы сделали акцент на сочетании вечерних и спортивных технологичных тканей. Обычно меня не посещает вдохновение, я просто собираю текстильную карту с цветами будущей коллекции и придумываю, что из неё можно создать в рамках наших взглядов на моду и одежду. Отправной точкой для этой коллекции стал образ, состоящий из юбки из крупных пайеток и анорака из тонкой плащевки в красном цвете. На показе можно было встретить наши привычные формы (пышные рукава, свободная посадка), а также что-то новое, например, приталенную шубку.
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