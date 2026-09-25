«Всё начиналось с жилетки с оленем»

Выставка-путешествие «VEREJA: По ту сторону наличника» занимает четыре зала. Сначала зритель знакомится с наличниками (порталами), затем попадает в Рею с ее обитателями – первую локацию вселенной бренда. После этого оказывается в архиве и мастерской, где показывают процесс создания фэшн-арт-объектов и историю бренда.

В конце маршрута – Атлас VEREJA – попытка впервые собрать воедино географию, персонажей (рассказывали о них здесь) и связи этого мира. Гости встретят, например, «Петушару», платье из кроссовок 2019 года, кардиган VEREJA × zlatasiberia, «Мапельсин», Чихпаука, Тайгерога, Кикимору, Сову-ведунью и одного из первых «Оленей» 2018-го: