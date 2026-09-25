«Всё начиналось с жилетки с оленем»

Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась первая выставка вязального панк-бренда VEREJA.
«Семь лет я пытался понять, что находится по ту сторону наличника», – рассказывает Игорь Андреев, дизайнер, музыкант, основатель бренда VEREJA (и кавербой модного номера «НН.Собака.ru»!). Результаты изысканий – десятки (точное количество не поддается исчислению) образов, персонажей и объектов, связанных вручную.
Выставка-путешествие «VEREJA: По ту сторону наличника» занимает четыре зала. Сначала зритель знакомится с наличниками (порталами), затем попадает в Рею с ее обитателями – первую локацию вселенной бренда. После этого оказывается в архиве и мастерской, где показывают процесс создания фэшн-арт-объектов и историю бренда.
В конце маршрута – Атлас VEREJA – попытка впервые собрать воедино географию, персонажей (рассказывали о них здесь) и связи этого мира. Гости встретят, например, «Петушару», платье из кроссовок 2019 года, кардиган VEREJA × zlatasiberia, «Мапельсин», Чихпаука, Тайгерога, Кикимору, Сову-ведунью и одного из первых «Оленей» 2018-го:
Игорь Андреев
дизайнер
Князь Олень Осьмирукий – один из очень важных для меня образов. Его история вообще хорошо объясняет, как существует VEREJA. Всё начиналось с довольно небольшой вещи – жилетки с оленем, а потом она продолжала расти и меняться. Этот образ создавался в течение пяти-шести лет и в итоге превратился в огромное существо. Мне нравится, что у вещи здесь нет момента, когда мы говорим: «Все, она закончена». Она может жить дальше. Есть и наряд, собранный из круглых вязаных элементов – по сути, из тех самых знакомых домашних салфеток и ковриков. Для меня вообще очень важен этот переход: взять вещь, которую мы привыкли видеть дома, у бабушки, на столе или где-то в совершенно бытовой среде, и собрать из неё почти монументальный костюм. То, что обычно воспринимается как домашнее рукоделие, внезапно становится одеждой, скульптурой и музейным объектом одновременно.
Все время пока шла работа над выставкой, Игорь сохранял вещи, рисунки, возвращался к первым экспериментам, придумывал персонажей и их истории. Многие вещи – часть коллекций, съемок и показов. Маленькая деталь через несколько лет может превратиться в огромный костюм или стать началом новой легенды.
Игорь Андреев
дизайнер
Я могу начать вязать вещь, нарисовать какого-то персонажа, увидеть странное сочетание цветов – и дальше оно само начинает обрастать историей. Наличники для меня важны именно этим. У меня не было цели просто взять орнамент и перенести его принтом на свитер. Мне интереснее сам принцип: многослойность, симметрия и одновременно странность, декоративность, ощущение окна или портала, когда один элемент обрамляет другой. И вязание работает очень похоже. Ты постепенно наращиваешь форму петля за петлей, слой за слоем. Поэтому на выставке наличник становится не столько источником конкретного узора, сколько ключом ко всей системе VEREJA. Через него мы буквально входим внутрь этого мира.
28 сентября герои VEREJA покинут музей и оживут на подиуме Московской недели моды. Специально для 60 (!) выходов будут созданы новые образы, а часть экспозиции – переосмыслена. И! Кутюрье подготовил музыкальное сопровождение большого показа. В трек-листе: «Чихпаук ест мапельсины», «Скажи мне да», «Знаешь, я ждал очень долго», «Одиночество», «Тук-тук», «Ягодка-цветочек».
Когда: до 13 октября
Где: Москва, Делегатская, д. 3, стр. 1
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