Любимый фарфор Ротшильдов, авангардный «Розенталь» и сервизы как у европейских монархов

Рассматриваем редкий фарфор в новом антикварном салоне «Философия фарфора».
Организация тут почти музейная, а фарфор называют белым золотом (есть, например, сервиз за 2,5 млн. рублей) и чтут родословную каждого предмета. Большая часть экспозиции в пространстве на Нижне-Волжской набережной – изделия знаменитых европейских мануфактур.
Отыскался здесь, конечно, Майсенский фарфор (самые почтенные предметы в коллекции – середина и конец 18 века!), чьи синие сервизы были на всех светских застольях при дворах европейских королей. Их можно узнать по знаменитой эмблеме со скрещенными мечами и гранатами, которые часто путают с луковицами. Рядом Herend с уникальными паттернами (любимый фарфор Ротшильдов). В честь состоятельного семейства венгерский бренд разработал уникальную роспись: птички на ветках, потерянное ожерелье и сетчатый узор «Reticule».
Франция представлена ослепительно белым лиможским фарфором с парадными золочеными сервизами. Еще есть сервизы Королевской мануфактуры в Берлине, основанной Фридрихом Великим, и мануфактур Тюрингии и Баварии с тончайшим кружевом, которое создавали по технологиям обжига текстиля. На фарфоре Королевской мануфактуры Дании – особенная подглазурная роспись и знаменитый рифленый декор «Musselmalet». Из классического окружения выбивается только авангардный Rosenthal – «триумф дизайна 20 века». Филипп Розенталь в 1960-е работал вместе с Энди Уорхолом и Сальвадором Дали.
Создатели «Философии фарфора» собирают экспозицию из частных коллекций и семейных архивов, сохраняя историю владения вещи. Предметы выбирают, руководствуясь тремя пунктами: эстетика, эмоции и безупречное состояние.
«Фарфор – один из немногих материалов, который способен пережить века, сохраняя первозданный блеск, краски и форму. Философия здесь кроется в парадоксе: хрупкая вещь оказывается прочнее человеческих жизней, эпох и даже империй. Держа в руках чашку 19 века, вы прикасаетесь к чистой, законсервированной истории. Для нас философия фарфора – это поиск безупречной гармонии между формой, белизной массы и тонкостью росписи. Это эстетика, которая меняет атмосферу в доме. Это фамильные ценности, которые передаются по наследству. В деталях или изгибах сервиза зашифрованы смыслы, философия и быт ушедших эпох. В конечном счете, наша философия – это сохранение и передача красоты. Мы помогаем коллекционерам находить редкие смыслы, а ценителям – наполнять свой дом предметами с душой, историей и непреходящей ценностью».
Фото: Анастасия Волкова
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