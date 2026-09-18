Любимый фарфор Ротшильдов, авангардный «Розенталь» и сервизы как у европейских монархов

Отыскался здесь, конечно, Майсенский фарфор (самые почтенные предметы в коллекции – середина и конец 18 века!), чьи синие сервизы были на всех светских застольях при дворах европейских королей. Их можно узнать по знаменитой эмблеме со скрещенными мечами и гранатами, которые часто путают с луковицами. Рядом Herend с уникальными паттернами (любимый фарфор Ротшильдов). В честь состоятельного семейства венгерский бренд разработал уникальную роспись: птички на ветках, потерянное ожерелье и сетчатый узор «Reticule».

Франция представлена ослепительно белым лиможским фарфором с парадными золочеными сервизами. Еще есть сервизы Королевской мануфактуры в Берлине, основанной Фридрихом Великим, и мануфактур Тюрингии и Баварии с тончайшим кружевом, которое создавали по технологиям обжига текстиля. На фарфоре Королевской мануфактуры Дании – особенная подглазурная роспись и знаменитый рифленый декор «Musselmalet». Из классического окружения выбивается только авангардный Rosenthal – «триумф дизайна 20 века». Филипп Розенталь в 1960-е работал вместе с Энди Уорхолом и Сальвадором Дали.