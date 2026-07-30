Река памяти, нижегородские русалки, снасти и страсти

Рассказываем про новую рыбную/рыбацкую коллекцию «Синего рыцаря».
Мы к вам с большим уловом обвесов! Четырьмя колье и кулоном из дропа выксунско-нижегородского бренда, вдохновленного рыбалкой и временем, проведенным у воды: «когда можно сидеть на берегу, смотреть на поплавок, замечать солнечные блики на реке, перебирать снасти, разговаривать или просто молчать».
Соосновательницы «Синего рыцаря» Анна Большем и Екатерина Голотвина рыбалкой никогда не увлекались, зато дизайнер бренда Анна Ша посвятила этому занятию в детстве немало времени. Отсюда поплавок, грузило, блесны, водоросли и даже речной песок в колье «Рыбачка», как и белый малек-кулон, ставшие способом рассказать о реке и всем, что с ней связано.
Две лирические героини коллекции соединяют противоположные миры и каждая по-своему рассказывает историю места. Рыбачка – земной персонаж, занятый снастями, проводит время на берегу и ждет клева. Рыбочка олицетворяет мир легенд, питаемой рекой. Ее образ – отсылка к нижегородской фараонке, речной русалке, которую изображали на деревянных наличниках Нижегородской области в качестве оберега.
Катя Голотвина
Художница
По легенде, фараонки произошли из войска египетского фараона, ушедшего под воду. Они обречены жить между мирами – наполовину людьми, наполовину рыбами – до самого светопреставления. Говорят, они подплывают к лодкам и спрашивают рыбаков: «Когда конец света?» Им отвечают: «Скоро», после чего они исчезают под водой.
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