Река памяти, нижегородские русалки, снасти и страсти

Соосновательницы «Синего рыцаря» Анна Большем и Екатерина Голотвина рыбалкой никогда не увлекались, зато дизайнер бренда Анна Ша посвятила этому занятию в детстве немало времени. Отсюда поплавок, грузило, блесны, водоросли и даже речной песок в колье «Рыбачка», как и белый малек-кулон, ставшие способом рассказать о реке и всем, что с ней связано.

Две лирические героини коллекции соединяют противоположные миры и каждая по-своему рассказывает историю места. Рыбачка – земной персонаж, занятый снастями, проводит время на берегу и ждет клева. Рыбочка олицетворяет мир легенд, питаемой рекой. Ее образ – отсылка к нижегородской фараонке, речной русалке, которую изображали на деревянных наличниках Нижегородской области в качестве оберега.