Кольца из волжского льда, «Чкаловское небо» и подвесы-светильники с набережной Федоровского

Многие коллекции вдохновлены атмосферой Нижнего: кольца «Лед на Волге» повторяют уникальные рельефы и переливы замерзшей речной воды, а серьги, чокер, подвеска и браслет из коллекции «Огни Федоровского» навеяны световой инсталляцией в Парке 800-летия: «для меня это возможность носить с собой маленькое напоминание о любимом городе». Браслет «Чкаловское небо» – дань памяти экипажу Валерия Чкалова и их первому в мире беспосадочному перелету Москва – Северный полюс – США: «прозрачная голубая бусина отражает легкость и глубину неба, через которое прокладывали путь отважные летчики».

Серия «Духи леса» вдохновлена лесом после дождя с его ощущением тишины, легкости и хрупкой красоты. В нее вошли пупырчатые конго серьги, прозрачные серьги-трансформеры и подвеска. Разноцветных лошадок с характером и кудрявыми гривами создавали как символ года, но решили оставить навсегда – теперь их пять в коллекции. Подвески-конфеты «Мечта» из муранского стекла напоминают о детстве, вместе с ними на полке броши-петушки, круглые леденцы на палочке, подвести-огурцы и красные помидоры как у бабушки в деревне. Еще один дроп – петербургские корюшки, один из символов города. Глазастые рыбки-броши напоминают нижегородских снеток – пресноводную форму корюшки, обосновавшуюся в Волге.