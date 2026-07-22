Кольца из волжского льда, «Чкаловское небо» и подвесы-светильники с набережной Федоровского

Вдохновляемся украшениями, пожалуй, самого нижегородского бренда Бурмур.
Проработав судостроительным дизайнером 17 лет, Екатерина Бурмистрова нашла путь к самовыражению через создание украшений – сначала собирала айтемы из готовых бусин и фурнитуры, потом освоила полный цикл производства из боросиликатного стекла (очень прочное и пластичное) на открытом огне, чтобы можно было воплощать любые идеи.
Многие коллекции вдохновлены атмосферой Нижнего: кольца «Лед на Волге» повторяют уникальные рельефы и переливы замерзшей речной воды, а серьги, чокер, подвеска и браслет из коллекции «Огни Федоровского» навеяны световой инсталляцией в Парке 800-летия: «для меня это возможность носить с собой маленькое напоминание о любимом городе». Браслет «Чкаловское небо» – дань памяти экипажу Валерия Чкалова и их первому в мире беспосадочному перелету Москва – Северный полюс – США: «прозрачная голубая бусина отражает легкость и глубину неба, через которое прокладывали путь отважные летчики».
Серия «Духи леса» вдохновлена лесом после дождя с его ощущением тишины, легкости и хрупкой красоты. В нее вошли пупырчатые конго серьги, прозрачные серьги-трансформеры и подвеска. Разноцветных лошадок с характером и кудрявыми гривами создавали как символ года, но решили оставить навсегда – теперь их пять в коллекции. Подвески-конфеты «Мечта» из муранского стекла напоминают о детстве, вместе с ними на полке броши-петушки, круглые леденцы на палочке, подвести-огурцы и красные помидоры как у бабушки в деревне. Еще один дроп – петербургские корюшки, один из символов города. Глазастые рыбки-броши напоминают нижегородских снеток – пресноводную форму корюшки, обосновавшуюся в Волге.
дизайнер
Все начинается с выбора стекла. Например, для коллекции «Сны» я использую особые сорта, которые создают неповторимые переливы. Каждый раз результат получается разным, потому что на него влияет температура пламени и работа мастера. Затем беру латунную основу, включаю горелку, и в пламени при температуре около 1200 градусов стекло становится мягким и пластичным. Формирую кольцо, наблюдаю за переливами и постепенно добавляю детали. После этого украшение почти сутки проходит отжиг в печи. Это делает стекло особенно прочным. Только после этого я вижу окончательный результат. Именно поэтому каждое кольцо получается единственным в своем роде. Для меня украшения – это не просто аксессуар. Они помогают человеку выразить себя и почувствовать себя увереннее. Мне хочется, чтобы человек прежде всего нравился самому себе. Поэтому важно, чтобы у каждого изделия была идея и своя история.
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