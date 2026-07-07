«Для меня бренд – это инструмент не для заработка денег, а скорее для создания того, в чем люди искренне нуждаются»

Сейчас вы активно сотрудничаете с благотворительными организациями. С чего все началось?

Данное направление – исключительно моя человеческая инициатива. Изначально у нас случилось счастливое совпадение с фондом «Дари еду»: они обратились к нам накануне 8 Марта с предложением поддержать нуждающихся женщин, и мы практически сразу же приняли решение создать отдельный продукт, который отражал бы и нашу философию, и деятельность фонда, – так появился подвес «Крошка» в форме батона. На фонд «Дальше», который помогает онкобольным, мы вышли сами – искали, с кем у нас сходятся ценности, чей подход нам откликается. Для них мы изготовили подвес «Хрупкая материя» в форме раскрытой ладони. Часть выручки от продажи этих украшений идет благотворительным организациям. Надеюсь, что со временем у нас появится и третье направление – поддержка детей, имеющих проблемы со здоровьем или попавших в сложную жизненную ситуацию.

То есть благотворительность для вас – полноценная часть деятельности бренда, которая планируется наперед?

Для меня бренд, да и бизнес в целом, если они выстроены правильно, – это инструменты не для заработка денег, а скорее для создания того, в чем люди искренне нуждаются в данный момент. А им нужна не только красота, но и в первую очередь поддержка, особенно в наше непростое время.

Как продаются эти серебряные батоны и ладони – лучше, чем обычные украшения?

Батон вызвал большой интерес: с одной стороны, его ностальгическая форма, знакомая с детства, не оставляет равнодушной, с другой – это же возможность помочь людям! Получается, мы захватываем несколько интересов аудитории, трогаем за живое. С подвесом в виде руки вышло сложнее: тема онкологии достаточно щепетильная, для многих болезненная, и мы с самого начала понимали, что отношение к ней будет настороженное. Но, знаете, я оцениваю пользу продукта не только коммерческим результатом: если о нем заговорили – значит мы привлекли внимание к действительно важной теме.

Прошлой осенью вы начали сотрудничество с Falconeri. Премиальная марка кашемира, которая представлена в главном универмаге страны, – это был для вас серьезный вызов?

Мы были к нему готовы: пару лет назад впервые задумались о создании отдельного направление бренда – Rassvet Atelier, которое занималось бы производством ювелирных капсул по индивидуальным заказам для B2B сегмента. Предложение от компании Falconeri – первая работа в рамках ателье. Пуговица, которая стала частью их приглашения на открытие бутика в ГУМе, – это адаптация уже существующего нашего украшения «О любви», мы адаптировали его специально для проекта, интегрировав логотипы бренда.

Какие были отклики? Все-таки клиенты ГУМа – публика избалованная.

Мы получили достаточно теплые отклики и были счастливы, что аудитория бренда уже знает о нас. Мы внимательно подходим к выбору партнерств и работаем с проектами, которые соответствуют нашим ценностям и формату.