«Для меня бренд – это инструмент не для заработка денег, а скорее для создания того, в чем люди искренне нуждаются»

Ее ностальгические украшения возрождают ювелирный ландшафт Нижнего Новгорода и возвращают нас в детство. Лауреат ТОП50 2026 Яна Михровская работает на пересечении моды, дизайна и социальных инициатив: в ее портфолио – свежие коллаборации с благотворительными фондами и премиальными брендами (плюс громкие бизнес-имена в листе ожиданий). Основатель и креативный директор нижегородской марки Rassvet Detail – о том, как серебряный подвес может помочь людям в беде и стать инструментом стабильности.
Сейчас вы активно сотрудничаете с благотворительными организациями. С чего все началось?
Данное направление – исключительно моя человеческая инициатива. Изначально у нас случилось счастливое совпадение с фондом «Дари еду»: они обратились к нам накануне 8 Марта с предложением поддержать нуждающихся женщин, и мы практически сразу же приняли решение создать отдельный продукт, который отражал бы и нашу философию, и деятельность фонда, – так появился подвес «Крошка» в форме батона. На фонд «Дальше», который помогает онкобольным, мы вышли сами – искали, с кем у нас сходятся ценности, чей подход нам откликается. Для них мы изготовили подвес «Хрупкая материя» в форме раскрытой ладони. Часть выручки от продажи этих украшений идет благотворительным организациям. Надеюсь, что со временем у нас появится и третье направление – поддержка детей, имеющих проблемы со здоровьем или попавших в сложную жизненную ситуацию.
То есть благотворительность для вас – полноценная часть деятельности бренда, которая планируется наперед?
Для меня бренд, да и бизнес в целом, если они выстроены правильно, – это инструменты не для заработка денег, а скорее для создания того, в чем люди искренне нуждаются в данный момент. А им нужна не только красота, но и в первую очередь поддержка, особенно в наше непростое время.
Как продаются эти серебряные батоны и ладони – лучше, чем обычные украшения?
Батон вызвал большой интерес: с одной стороны, его ностальгическая форма, знакомая с детства, не оставляет равнодушной, с другой – это же возможность помочь людям! Получается, мы захватываем несколько интересов аудитории, трогаем за живое. С подвесом в виде руки вышло сложнее: тема онкологии достаточно щепетильная, для многих болезненная, и мы с самого начала понимали, что отношение к ней будет настороженное. Но, знаете, я оцениваю пользу продукта не только коммерческим результатом: если о нем заговорили – значит мы привлекли внимание к действительно важной теме.
Прошлой осенью вы начали сотрудничество с Falconeri. Премиальная марка кашемира, которая представлена в главном универмаге страны, – это был для вас серьезный вызов?
Мы были к нему готовы: пару лет назад впервые задумались о создании отдельного направление бренда – Rassvet Atelier, которое занималось бы производством ювелирных капсул по индивидуальным заказам для B2B сегмента. Предложение от компании Falconeri – первая работа в рамках ателье. Пуговица, которая стала частью их приглашения на открытие бутика в ГУМе, – это адаптация уже существующего нашего украшения «О любви», мы адаптировали его специально для проекта, интегрировав логотипы бренда.
Какие были отклики? Все-таки клиенты ГУМа – публика избалованная.
Мы получили достаточно теплые отклики и были счастливы, что аудитория бренда уже знает о нас. Мы внимательно подходим к выбору партнерств и работаем с проектами, которые соответствуют нашим ценностям и формату.
Как крупные федеральные компании узнали о небольшом нижегородском бренде?
Часто это происходит благодаря публикациям в медиа и визуальному присутствию бренда. Пути бывают абсолютно разные. Один из них – публикации в СМИ, другой – наши социальные сети, они тоже привлекают внимание своей визуальной составляющей. Также большую роль играет сам продукт – он формирует узнаваемость и распространяется органично, через людей. На данный момент почти 50 процентов наших заказов приходят из Москвы, на втором месте – Санкт-Петербург, Нижний Новгород у нас в числе замыкающих. Люди часто думают, что мы из Москвы либо из Санкт-Петербурга, но нам важно сохранять связь с Нижним и развивать бренд именно как часть культурного контекста. Сейчас подобных брендов у нас не так много, и нам хочется принести городу пользу – чтобы о нем узнавали как можно больше, чтобы талантливые ребята здесь оставались и развивали свое, локальное.
Ваш стиль – очень нежный, немного наивный, вы сами называете его ностальгическим. Получается, наивность и ностальгия нужны сейчас даже банкам и авиакомпаниям?
Мне кажется, эту наивность можно воспринять как инструмент стабильности: мы возвращаем людей к воспоминаниям о чем-то очень знакомом и эмоционально близком – через формы, смыслы, ассоциации, даже через нашу упаковку. А когда человек находит что-то стабильное в нашем нестабильном мире, ему становится очень спокойно.
Blueprint назвал ваши украшения инфантильными. Согласны с таким определением?
Видите, как по-разному можно интерпретировать наивное и ностальгическое! Мне кажется, подобные определения отражают индивидуальное восприятие. Для меня важно, что украшения вызывают эмоции и формируют личную связь с человеком. Каждый считывает эти смыслы по-своему – и в этом ценность предмета.
Кто в вашей компании отвечает за дизайн?
К счастью, а может быть, и к сожалению, сейчас я для бренда – заботливая мама, которая к своим детям никого не подпускает. Все смысловое направление и визуальный язык полностью проходят через меня. Безусловно, в таком режиме иногда случается выгорание, моя команда это видит и предлагает свою помощь. Я им за это очень благодарна, но направление дизайна и стратегия развития остаются моей зоной ответственности.
У вас же новые коллекции выходят каждый месяц! Откуда берете идеи?
Это непрерывный мыслительный процесс 24 на 7, но мне кажется, что так происходит у всех – этот нескончаемый поток информации. Но при этом мы, безусловно, живем в визуальном мире, поэтому я внимательно отношусь к визуальной среде, культуре, повседневным деталям. Когда внутренние ощущения совпадают с внешним контекстом, появляется форма, которая становится украшением.
Текст: Сергей Костенко
Фото и постпродакшн: Арина Федотова
Стиль: Яна Михровская
Макияж и волосы: SALON SVOBODA
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026:
Официального партнера — ЖК «Идель. Квартал на Сенной»
Официального партнера — клинику экспертной стоматологии behappy!
Официального партнера — Институт демографического развития (программа «ОСНОВА»)
Официального партнера — юридическую фирму Nasonov&Partners
Официального партнера — налогового консультанта Ольгу Тарасову-Сурдину
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Кофе-партнера — «Стрелка кофе»
Энопартнера — Red Wall
Партнера — компанию СТАВИЛОН
Кейтеринг-партнера – Smart Catering
Видеопартнера — креативное продакшн-агентство НА СОВЕСТЬ!
Информационных партнеров — ВОЛГА 24 и ННТВ.
Комментарии (0)