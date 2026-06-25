Дроп дня: «Селедка и кофе» и Поля Стриж выпустили мерч «Нижегородская сука»

Команда «Селедки и кофе»

Идея сделать мерч с фразой «Нижегородский пёс» разрабатывалась с управляющим Ромой с 2024 года – бар дог-френдли, и мы часто проводим мероприятия для собак, делаем благотворительные проекты, часть денег от которых передаем в фонды поддержки животных, например, «Сострадание» и «Угол». Год не могли «докрутить» эту идею, пока в 2025-м не начали работу с Полей – мэтч произошел сразу. У нее классные работы о собаках и про собак. Нам хотелось, чтобы люди могли продлить атмосферу бара за его пределами и забрать с собой частичку проекта – настроение, энергию, воспоминания о вечерах и ощущение «своих». Если 12 лет назад к нам приходила молодежь в поиске своего стиля жизни и своего круга, то сегодня это уже взрослые, успешные люди, которые при этом сохранили в себе легкость, любовь к тусовкам. И нам очень нравится, что эта связь сохраняется спустя годы.