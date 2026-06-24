Оправа для комплиментов: с 24 по 28 июня примеряем со стилистом мировые бренды в оптике «Форма» (всего 100 мест!)

Дополнительно более 1000 оправ: до 28 июня в «Форме» есть возможность примерить модели, которые раньше в Нижнем с трудом можно было найти. С 24 по 28 июня в наличии — настоящий высший дивизион: выверенная классика Max Mara, свежий взгляд Max&Co, смелый минимализм WEB, чувственный декор Emilio Pucci, дерзкий характер Guess и узнаваемый почерк Valentin Yudashkin.

Доступнее мировые бренды оправ сделает специальная скидка 20%, а найти «свою» модель среди тысячи вариантов поможет стилист. Поэтому примерка (с учетом анатомии лица, цветотипа, образа жизни!) может превратиться в отдельный этап познания себя.

Количество мест для участия ограничено (всего 100!), запись здесь или по телефону 8 (495) 445-05-52, Max +7 (910) 093-27-14.