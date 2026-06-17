Самая маленькая в России карне де баль, первый в мире клатч и прибор для ондуляции

Рассказываем, что можно найти в коллекции Музея моды и портновского искусства им. Ламановой.
Музей знакомит посетителей с разными видами утюгов, швейных машин, женских аксессуаров, но главное, конечно, с наследием Надежды Ламановой – первого российского модельера родом из Нижегородской области.
Большинство предметов – антиквариат, их Ольга Парле, дизайнер одежды и основатель музея, приобретала на аукционах и блошиных рынках по всему миру. Жемчужина экспозиции – золотой жетон, которым Ламанова награждала своих мастериц за 10 лет работы. Предыдущие владельцы согласились расстаться с ним за 400 тыс. рублей, и музею пришлось объявить сбор (закрыли его, кстати, меньше чем за три месяца).
Ольга Парле
дизайнер одежды и основатель музея
Золото 56-й царской пробы, эмаль, вензель великой княгини Елизаветы Федоровны – покровительницы Надежды Ламановой… Такие жетоны отливались партиями. Но за время революции и в непростой период становления СССР все они были переплавлены или сданы в ломбард… Просто чудо увидеть такой жетон, возможно, единственный сохранившийся сейчас, в коллекции музея моды Надежды Петровны в год 165-летия со дня ее рождения. На задней стороне жетона – имя хозяйки, Екатерины Андреевны Климовой. Кто она такая? Как сложилась ее судьба? Возможно, где-то живут ее внуки и правнуки, готовые рассказать о судьбе своей прародительницы.
Еще здесь хранится, например, миниатюрная карне де баль – специальная книжечка для записи имен кавалеров, которым пообещали танец на предстоящем балу, была незаменимым аксессуаром и одновременно ювелирным украшением на светских раутах в 18-19 веках. Карне де баль изготавливали из слоновой кости, перламутра, золота, серебра или латуни, украшали гравировкой и драгоценными камнями, а внутрь клали несколько листочков или пластин. В комплекте – крошечный карандаш на цепочке. В них записывалась бальная программа, напротив каждого танца указывали имя кавалера – так получалось избежать путаницы и не нарушать бальных приличий.
Один из символов эмансипации женщин – сумка-футляр с жестким каркасом минодьер (от французского minaudière – «кокетничать»). В музее минодьер двусторонний, в стиле ар-деко, с косметичкой и портсигаром, часами на крышечке и красивым браслетом-ручкой. По самой популярной версии, минодьер создал управляющий парижского бутика Van Cleef & Arpels Шарль Арпельс, увидев, как жена американского миллионера Френка Гулда складывает помаду, пудру и другие мелочи в жестяную коробочку из-под сигарет.
Есть в коллекции и дорожный шкаф в виде чемодана начала 20 века из США, одна из ранних американских швейных машин Bartlett Sewing Machine 1866-го, спиртовой утюг, гладильный станок из Германии и прибор для ондуляции – приспособление для завивки волос (в музее представлен самый редкий его вариант со спиртовой горелкой – такой не нужно было нагревать на печи или камине).
Комментарии (0)