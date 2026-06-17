Самая маленькая в России карне де баль, первый в мире клатч и прибор для ондуляции

Еще здесь хранится, например, миниатюрная карне де баль – специальная книжечка для записи имен кавалеров, которым пообещали танец на предстоящем балу, была незаменимым аксессуаром и одновременно ювелирным украшением на светских раутах в 18-19 веках. Карне де баль изготавливали из слоновой кости, перламутра, золота, серебра или латуни, украшали гравировкой и драгоценными камнями, а внутрь клали несколько листочков или пластин. В комплекте – крошечный карандаш на цепочке. В них записывалась бальная программа, напротив каждого танца указывали имя кавалера – так получалось избежать путаницы и не нарушать бальных приличий.

Один из символов эмансипации женщин – сумка-футляр с жестким каркасом минодьер (от французского minaudière – «кокетничать»). В музее минодьер двусторонний, в стиле ар-деко, с косметичкой и портсигаром, часами на крышечке и красивым браслетом-ручкой. По самой популярной версии, минодьер создал управляющий парижского бутика Van Cleef & Arpels Шарль Арпельс, увидев, как жена американского миллионера Френка Гулда складывает помаду, пудру и другие мелочи в жестяную коробочку из-под сигарет.

Есть в коллекции и дорожный шкаф в виде чемодана начала 20 века из США, одна из ранних американских швейных машин Bartlett Sewing Machine 1866-го, спиртовой утюг, гладильный станок из Германии и прибор для ондуляции – приспособление для завивки волос (в музее представлен самый редкий его вариант со спиртовой горелкой – такой не нужно было нагревать на печи или камине).